07.01.2026 10:45:39

Lufthansa Group kooperiert mit Reise-IT-Dienstleister Amadeus

DOW JONES--Die Lufthansa Group will die Buchung und Verwaltung von Flügen in der Partnerschaft mit dem spanischen Reise-Technologiedienstleister Amadeus IT Group vereinfachen. Eine neue Identifikationsnummer (Order ID) soll die bisherigen Buchungs- und Ticketnummern ablösen und alle Bestandteile einer Reise zusammenführen, wie der Airline-Konzern mitteilte. Dazu zählen unter anderem der Flug, reservierte Sitzplätze, Gepäck sowie zusätzliche Services wie Upgrades oder Lounge-Zugang.

Diese Bündelung der Reisebuchungsprozesse ersetze die bisher getrennten Buchungssysteme, teilte der Airline-Konzern weiter mit. Die Buchung werde so vereinfacht, Passagiere könnten bei Flugplanänderungen und -abweichungen effizienter unterstützt werden.

Die neue Order-ID wird den weiteren Angaben zufolge schrittweise bei mehreren Fluggesellschaften der Lufthansa Group eingeführt und ergänzt bestehende Angebote wie die Travel ID, die weiterhin das Kundenprofil abbildet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 04:46 ET (09:46 GMT)

