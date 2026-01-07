Deutsche Lufthansa Aktie
07.01.2026 10:45:39
Lufthansa Group kooperiert mit Reise-IT-Dienstleister Amadeus
DOW JONES--Die Lufthansa Group will die Buchung und Verwaltung von Flügen in der Partnerschaft mit dem spanischen Reise-Technologiedienstleister Amadeus IT Group vereinfachen. Eine neue Identifikationsnummer (Order ID) soll die bisherigen Buchungs- und Ticketnummern ablösen und alle Bestandteile einer Reise zusammenführen, wie der Airline-Konzern mitteilte. Dazu zählen unter anderem der Flug, reservierte Sitzplätze, Gepäck sowie zusätzliche Services wie Upgrades oder Lounge-Zugang.
Diese Bündelung der Reisebuchungsprozesse ersetze die bisher getrennten Buchungssysteme, teilte der Airline-Konzern weiter mit. Die Buchung werde so vereinfacht, Passagiere könnten bei Flugplanänderungen und -abweichungen effizienter unterstützt werden.
Die neue Order-ID wird den weiteren Angaben zufolge schrittweise bei mehreren Fluggesellschaften der Lufthansa Group eingeführt und ergänzt bestehende Angebote wie die Travel ID, die weiterhin das Kundenprofil abbildet.
