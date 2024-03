LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,11 Prozent schwächer bei 17 735,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 725,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 763,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, wurde der LUS-DAX auf 16 944,00 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 04.12.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 433,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, wurde der LUS-DAX mit 15 635,00 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 5,92 Prozent. 18 633,00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Zähler.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 2,37 Prozent auf 224,40 EUR), Henkel vz (+ 1,39 Prozent auf 71,38 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,97 Prozent auf 120,32 EUR), SAP SE (+ 0,69 Prozent auf 174,54 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,47 Prozent auf 426,80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Covestro (-1,51 Prozent auf 49,66 EUR), Fresenius SE (-1,40 Prozent auf 25,44 EUR), Sartorius vz (-1,22 Prozent auf 347,40 EUR), Zalando (-1,11 Prozent auf 19,58 EUR) und Siemens Energy (-0,98 Prozent auf 14,21 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 339 664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202,327 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,00 zu Buche schlagen. Mit 7,39 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at