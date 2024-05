LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Der LUS-DAX bleibt auch am vierten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Der LUS-DAX legt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,02 Prozent auf 17 902,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 17 876,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 069,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 02.04.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 18 309,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 02.02.2024, bei 16 944,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.05.2023, stand der LUS-DAX bei 15 761,50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 6,92 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 4,20 Prozent auf 28,50 EUR), RWE (+ 1,96 Prozent auf 33,27 EUR), QIAGEN (+ 1,68 Prozent auf 39,74 EUR), EON SE (+ 1,17 Prozent auf 12,55 EUR) und Zalando (+ 1,01 Prozent auf 24,91 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-1,50 Prozent auf 19,01 EUR), Infineon (-1,30 Prozent auf 32,30 EUR), Symrise (-1,05 Prozent auf 99,64 EUR), Covestro (-1,02 Prozent auf 46,50 EUR) und Commerzbank (-1,00 Prozent auf 13,82 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Bayer-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 733 207 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 198,078 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,90 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at