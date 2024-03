LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels stärker

Der LUS-DAX zeigte sich am Freitag wenig bewegt.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,03 Prozent) bei 17 739,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 17 817,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17 689,50 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 01.02.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 16 999,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 01.12.2023, einen Stand von 16 453,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.03.2023, den Stand von 15 336,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 stieg der Index bereits um 5,94 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 817,50 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Daimler Truck (+ 18,10 Prozent auf 44,62 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,60 Prozent auf 26,73 EUR), Infineon (+ 2,69 Prozent auf 33,99 EUR), BASF (+ 1,93 Prozent auf 47,99 EUR) und Brenntag SE (+ 1,75 Prozent auf 85,86 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Volkswagen (VW) vz (-4,93 Prozent auf 119,16 EUR), MTU Aero Engines (-1,39 Prozent auf 219,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,30 Prozent auf 424,80 EUR), RWE (-1,10 Prozent auf 30,66 EUR) und Siemens (-0,91 Prozent auf 181,28 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 296 184 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 201,329 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at