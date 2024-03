LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,28 Prozent höher bei 17 784,50 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 17 734,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 17 817,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.02.2024, betrug der LUS-DAX-Kurs 16 999,00 Punkte. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, wurde der LUS-DAX mit 16 453,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 15 336,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 6,21 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 17 817,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Daimler Truck (+ 11,06 Prozent auf 41,96 EUR), Brenntag SE (+ 3,25 Prozent auf 87,12 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,67 Prozent auf 26,23 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,62 Prozent auf 50,18 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,45 Prozent auf 74,71 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,56 Prozent auf 42,67 EUR), Covestro (-0,44 Prozent auf 50,08 EUR), Merck (-0,25 Prozent auf 157,40 EUR), QIAGEN (-0,08 Prozent auf 39,61 EUR) und Deutsche Börse (-0,05 Prozent auf 193,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 807 423 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 201,329 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 3,05 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

