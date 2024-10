MÄRKTE EUROPA/DAX kaum verändert - Einzeltitel uneinheitlich

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen setzt sich auch am Freitagmittag keine einheitliche Tendenz durch. Der DAX notiert mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 19.223 Punkten weiter kaum verändert, der Euro-Stoxx-50 zeigt sich ebenfalls wenig verändert bei 4.970 Punkten. "Die Musik spielt in den Einzelaktien", so ein Marktteilnehmer. Bei ausgewählten Titel gibt es deutliche Ausschläge, und das in beide Richtungen. Bei den Indizes nehmen die Marktteilnehmer dagegen eine abwartende Haltung ein: Einerseits sind die Aussichten angesichts sinkender Leitzinsen und günstigerer Wirtschaftserwartungen gut, andererseits spricht das geopolitische Risiko mit der Gefahr einer Eskalation im Krieg zwischen dem Iran und Israel gegen größere Engagements.

Im Fokus stehen nun noch die US-Produzentenpreise (PPI) am Nachmittag. Dazu beginnt in den USA die Berichtssaison der Unternehmen. Los geht es am Mittag mit den Daten von JP Morgan, Blackrock und Wells Fargo.

Stellantis tauscht Manager aus - Porsche und Traton im Plus

Auf der Branchenseite erholen sich der Stoxx-Index der rohstoffnahen Basic Resources um 0,8 Prozent und der Index der Immobilientitel um 0,5 Prozent. Dagegen gibt der Index der Telekom-Aktien um 0,6 Prozent nach, und der Index der Autotitel fällt um 0,5 Prozent.

Bei den Autotiteln fallen Stellantis um 3,8 Prozent. Grund sind überraschende Wechsel im Management. Dass CEO Carlos Tavares seine Rückzugspläne bekanntgeben wird, sei für den Jahresverlauf erwartet worden, heißt es im Handel. Überraschend seien jedoch die Rücktritte und der Austausch von mehreren anderen leitenden Personen wie CFO und COO.

VW verlieren 0,8 Prozent. Im dritten Quartal lag der Absatz der Marke VW 6,6 Prozent unter Vorjahr, bei den E-Autos sogar 10 Prozent.

Auf der anderen Seite gewinnen Porsche AG 1,1 Prozent. Zwar ist auch hier der Absatz zurückgegangen, das lag aber anscheinend vor allem an einer begrenzten Verfügbarkeit unter anderem wegen Modellwechsel. Die Kundennachfrage bewege sich aktuell weiterhin auf einem robusten Niveau, so der Sportwagenhersteller, der optimstisch Richtung Jahresende blickt. Und Traton steigen um 1,9 Prozent, nachdem der LKW-Hersteller den Absatz überraschend gesteigert hat.

Größter DAX-Gewinner sind Siemens Energy, die mit Kurszielerhöhungen um 3,3 Prozent steigen. Airbus folgen mit einem Plus von 3 Prozent knapp dahinter.

Rüstungsaktien weiter unter Druck

Auf der anderen Seite fallen Rheinmetall um weitere 2 Prozent. Auch Hensoldt geben erneut deutlich nach. Die Rüstungsaktien waren bereits am Donnerstag mit Berichten um mögliche Waffenstillstandsverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland eingebrochen. Auch Bayer stehen unter Druck und fallen um weitere 1,9 Prozent.

In der zweiten Reihe gewinnen CTS Eventim 2,4 Prozent auf das neue Allzeithoch von 98,60 Euro, nachdem die Deutsche Bank die Titel mit einem Kursziel von 114 Euro auf die Kaufliste genommen hat. Dagegen verlieren Lanxess nach einer Abstufung durch JP Morgan 2 Prozent.

Heimwerker-Ausrüster Einhell hat die Prognose leicht erhöht. Mit den Aktien geht es um fast 8 Prozent nach oben. Das Geschäft in den ersten neun Monaten lief gut, der Umsatz legte rund 11 Prozent zum Vorjahr zu.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.969,55 -0,0% -0,79 +9,9%

Stoxx-50 4.461,23 +0,1% 2,47 +9,0%

DAX 19.222,73 +0,1% 11,83 +14,8%

MDAX 26.790,56 +0,2% 44,77 -1,3%

TecDAX 3.359,96 -0,2% -8,29 +0,7%

SDAX 13.976,05 +0,1% 10,03 +0,1%

FTSE 8.220,77 -0,2% -16,96 +6,5%

CAC 7.544,86 +0,0% 3,27 +0,0%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,29 +0,04 -0,28

US-Zehnjahresrendite 4,09 +0,03 +0,21

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:45 Uhr Do, 17:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0936 -0,0% 1,0935 1,0927 -1,0%

EUR/JPY 162,93 +0,3% 162,59 162,23 +4,7%

EUR/CHF 0,9380 +0,2% 0,9373 0,9358 +1,1%

EUR/GBP 0,8372 -0,0% 0,8381 0,8375 -3,5%

USD/JPY 148,99 +0,3% 148,68 148,47 +5,8%

GBP/USD 1,3061 +0,0% 1,3048 1,3048 +2,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0712 -0,2% 7,0790 7,0899 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 61.028,20 +1,5% 60.588,20 60.434,25 +40,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,35 75,85 -0,7% -0,50 +6,7%

Brent/ICE 78,94 79,40 -0,6% -0,46 +5,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,05 40,08 -0,1% -0,03 +9,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.640,59 2.631,08 +0,4% +9,51 +28,0%

Silber (Spot) 31,17 31,16 +0,0% +0,01 +31,1%

Platin (Spot) 975,85 971,95 +0,4% +3,90 -1,6%

Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,6% +0,03 +12,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

