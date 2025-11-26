DAX 40-Titel Siemens Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Siemens Energy-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die Siemens Energy-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Siemens Energy-Aktie bei 25,24 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Siemens Energy-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,962 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens Energy-Papiers auf 106,85 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 423,34 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 323,34 Prozent.

Insgesamt war Siemens Energy zuletzt 91,26 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Siemens Energy-Papiers fand am 28.09.2020 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Siemens Energy-Papier bei 22,01 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at