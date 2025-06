MÄRKTE EUROPA/Freundlich - RTL schießen um 12% hoch

DOW JONES--Weiter aufwärts geht es am Freitag im Eröffnungshandel an den europäischen Aktienmärkten. Der DAX steigt mit den günstigen Vorlagen der Auslandsbörsen und Fortschritten bei den Zollgesprächen um 0,8 Prozent auf 23.833 Punkte und steht nun auf dem höchsten Stand seit gut zwei Wochen. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,9 Prozent auf 5.294 Punkte an. Gewinner des Tages sind RTL. Mit der Übernahme von Sky Deutschland für 150 Millionen Euro schießt der Kurs um gut 12 Prozent nach oben. "Sky passt ins Produktportfolio und der Preis ist niedrig", sagt ein Händler. RTL werde damit konkurrenzfähiger im Streaming- und linearen TV-Bereich.

An der Wall Street haben Technologiewerte ihre Rallygewinne am Donnerstag mit neuen Rekordmarken im Nasdaq-100 ausgebaut und auch der S&P-500 steht nun nur noch knapp unter seinem Allzeithoch. Und in Tokio ist der Nikkei-225 erstmals seit Ende Januar über die Marke von 40.000 Punkten geklettert.

Die USA kämen offensichtlich mit ihren Handelsvereinbarungen voran, heißt es am Markt. "Die Nachricht, dass zehn weitere Trade Deals kurz vor dem Abschluss stehen könnten, kommt auf dem Parkett gut an", so Thomas Altmann von QC Partners. Er verweist darauf, dass der Handelskonflikt die Kursentwicklung in diesem Jahr zeitweise stark ausgebremst hat. "Weitere Deals könnten diesen Bremsklotz jetzt ein Stück weit beseitigen", so der Vermögensverwalter.

US-Handelsminister Howard Lutnick hatte gesagt, die USA hätten ein Handelsabkommen mit China erzielt und Abkommen mit zehn weiteren Handelspartnern stünden bevor. Unterdessen erklärte die EU, sie sei bereit für ein Handelsabkommen mit den USA.

Die Augen sind vor dem Wochenende vor allem auf internationale Preisdaten gerichtet. In Japan ist die Inflation laut neuen Daten bereits zurückgegangen, und zwar auch deutlicher als erwartet. In Frankreich blieb der Preisauftrieb auch im Juni gering. Nun stehen noch Daten aus Spanien zur Veröffentlichung an, und in den USA folgt dann am Nachmittag der von der US-Notenbank stark verfolgte PCE-Index. Dort wird ein Anstieg von 2,6 Prozent erwartet. Günstige Daten könnten laut Marktteilnehmern die Zinssenkungsfantasie weiter anheizen, ein Treiber für die steigenden Aktienkurse in den USA, aber auch Gegenwind für den US-Dollar.

Im DAX steigen Adidas um 3,6 Prozent. Händler verweisen auf die Steilvorlage von Nike, die nach ihrem Zwischenbericht nachbörslich um etwa 10 Prozent in den USA nach oben gesprungen sind. Im MDAX ziehen Puma um 5,7 Prozent an. Gewinner Nummer zwei im DAX sind Daimler Truck mit 3,3 Prozent Plus, dahinter folgen Porsche AG mit einem Anstieg um 3,1 Prozent. Auf der anderen Seite fallen Rheinmetall um 3,5 Prozent zurück.

Campari steigen mit dem Verkauf der Marken Cinzano und Frattina um 0,5 Prozent. Dem Spirituosenhersteller fließen 100 Millionen Euro in bar zu. Die industrielle Logik erschließe sich nicht ganz, da das Marken-Image von Cinzano gut zu Campari passe, kommentierte ein Händler. Allerdings sei der Umsatzanteil nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich gewesen, Campari wolle sich auf stärkere Marken wie Aperol konzentrieren. Gut sei, das Cinzano weiter italienisch bleibe, da es an die Caffo Group gehe.

===

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.293,50 +0,9% 49,47 +7,1%

Stoxx-50 4.460,09 +0,9% 40,29 +2,6%

DAX 23.833,09 +0,8% 183,79 +18,8%

MDAX 30.072,88 -0,1% -27,88 +17,6%

TecDAX 3.858,54 +0,5% 19,12 +12,4%

SDAX 17.259,45 +0,7% 111,90 +25,1%

CAC 7.659,09 +1,3% 101,78 +2,4%

SMI 12.003,25 +1,0% 123,25 +2,4%

ATX 4.373,86 +0,4% 16,13 +19,0%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:12 % YTD

EUR/USD 1,1715 +0,1% 1,1698 1,1719 +12,9%

EUR/JPY 169,23 +0,2% 168,92 169,09 +3,7%

EUR/CHF 0,9372 +0,1% 0,9360 0,9362 -0,3%

EUR/GBP 0,8526 +0,1% 0,8521 0,8524 +2,9%

USD/JPY 144,45 +0,1% 144,38 144,29 -8,2%

GBP/USD 1,3740 +0,1% 1,3729 1,3748 +9,7%

USD/CNY 7,1566 +0,0% 7,1560 7,1572 -0,7%

USD/CNH 7,1665 +0,1% 7,1624 7,1609 -2,4%

AUS/USD 0,6551 +0,1% 0,6546 0,6554 +5,8%

Bitcoin/USD 107.062,75 -0,0% 107.099,40 107.232,05 +13,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,74 65,24 +0,8% 0,50 -9,3%

Brent/ICE 68,24 67,73 +0,8% 0,51 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.288,06 3.328,03 -1,2% -39,97 +26,8%

Silber 30,93 31,35 -1,3% -0,42 +12,3%

Platin 1.178,95 1.215,04 -3,0% -36,09 +38,7%

Kupfer 5,07 5,07 +0,1% 0,01 +23,0%

