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MDAX-Performance im Blick 06.10.2026 15:58:44

MDAX aktuell: Gewinne im MDAX

MDAX aktuell: Gewinne im MDAX

So bewegt sich der MDAX nachmittags.

Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,64 Prozent aufwärts auf 30 621,12 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 337,554 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,373 Prozent fester bei 30 540,54 Punkten, nach 30 426,98 Punkten am Vortag.

Bei 30 760,49 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 462,86 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 32 355,32 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Stand von 33 291,24 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.10.2025, den Wert von 30 878,03 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,16 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Sartorius vz (+ 7,03 Prozent auf 269,30 EUR), JENOPTIK (+ 3,17 Prozent auf 43,64 EUR), AUMOVIO (+ 3,16 Prozent auf 35,95 EUR), TUI (+ 2,74 Prozent auf 6,91 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 2,72 Prozent auf 43,74 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil flatexDEGIRO (-6,40 Prozent auf 26,62 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,09 Prozent auf 77,40 EUR), HENSOLDT (-3,05 Prozent auf 80,06 EUR), Nordex (-2,42 Prozent auf 36,26 EUR) und RENK (-2,41 Prozent auf 36,40 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1 869 001 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,936 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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10.09.26 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.26 JENOPTIK Neutral UBS AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13.08.26 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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AUMOVIO 36,45 4,89% AUMOVIO
flatexDEGIRO AG 26,36 -7,51% flatexDEGIRO AG
freenet AG 22,48 -2,43% freenet AG
FUCHS SE VZ 43,50 2,06% FUCHS SE VZ
HENSOLDT 78,78 -6,57% HENSOLDT
JENOPTIK AG 43,60 2,44% JENOPTIK AG
Lufthansa AG 7,59 0,72% Lufthansa AG
Nordex AG 36,28 -2,42% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 24,44 -0,08% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,17 -1,98% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 36,20 -3,36% RENK
Sartorius AG Vz. 260,60 3,78% Sartorius AG Vz.
thyssenkrupp AG 13,79 0,51% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 77,40 -3,73% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,86 1,87% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 543,27 0,38%

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