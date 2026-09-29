thyssenkrupp Aktie

14,88EUR -0,46EUR -2,97%
thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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28.09.2026 22:42:49

thyssenkrupp Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Kapitalmarkttag der europäischen Stahlsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Diese habe ehrgeizige, wenn auch möglicherweise konservativ angesetzte Finanzziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Von besonderer Bedeutung sei die Bekanntgabe eines "mittelfristigen" operativen Gewinnziels (Ebitda) von 1,2 Milliarden Euro gegenüber den zuvor für das Geschäftsjahr 2026 (endet am 30. September) prognostizierten 0,4 Milliarden Euro. Dieses Ziel liege deutlich über seiner sowie der Markterwartung und deute damit letztlich auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial für die Bewertung von Thyssenkrupp hin./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:24 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
15,44 € 		Abst. Kursziel*:
-2,88%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
14,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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28.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 thyssenkrupp Kaufen DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 15,28 -0,36% thyssenkrupp AG

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08:30 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
08:21 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:23 Fresenius Medical Care Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
28.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
28.09.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.09.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
28.09.26 LANXESS Underweight Barclays Capital
28.09.26 Netflix Outperform Bernstein Research
28.09.26 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
28.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
28.09.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Meta Platforms Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.09.26 ASML NV Buy UBS AG
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 STMicroelectronics Buy UBS AG
28.09.26 Evonik Kaufen DZ BANK
28.09.26 BP Buy UBS AG
28.09.26 CTS Eventim Buy UBS AG
28.09.26 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 K+S Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Erste Group Bank buy UBS AG
28.09.26 Verbund Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 DHL Group Neutral UBS AG
28.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Ströer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
28.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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