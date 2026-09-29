thyssenkrupp Aktie
|14,88EUR
|-0,46EUR
|-2,97%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Kapitalmarkttag der europäischen Stahlsparte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Diese habe ehrgeizige, wenn auch möglicherweise konservativ angesetzte Finanzziele bis 2030 vorgestellt, schrieb Dominic O'Kane am Montag. Von besonderer Bedeutung sei die Bekanntgabe eines "mittelfristigen" operativen Gewinnziels (Ebitda) von 1,2 Milliarden Euro gegenüber den zuvor für das Geschäftsjahr 2026 (endet am 30. September) prognostizierten 0,4 Milliarden Euro. Dieses Ziel liege deutlich über seiner sowie der Markterwartung und deute damit letztlich auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial für die Bewertung von Thyssenkrupp hin./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 21:24 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
15,44 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,88%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
14,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
25.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|15,28
|-0,36%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:30
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|08:21
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|LANXESS Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|28.09.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|28.09.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BP Buy
|UBS AG
|28.09.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|28.09.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Erste Group Bank buy
|UBS AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)