thyssenkrupp Aktie
|14,62EUR
|-0,72EUR
|-4,70%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach dem Kapitalmarkttag von Steel Europe mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Damit hätten die Essener seit langer Zeit wieder einen detaillierten Einblick in ihr Stahlgeschäft gegeben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Sparte sei im massiven Umbruch. Daraus resultierten immense Impulse über die Protektionsmaßnahmen der europäischen Politik hinaus. Er sieht das Stahlgeschäft daher als größten Kurstreiber für die Thyssenkrupp-Aktie./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,68 €
|
Abst. Kursziel*:
22,66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,16%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
10:44
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Thyssenkrupp auf 'Buy', Ziel 18 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags (finanzen.at)
|
28.09.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
25.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|14,70
|-4,14%
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|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG