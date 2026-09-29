thyssenkrupp Aktie

14,62EUR -0,72EUR -4,70%
thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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29.09.2026 10:39:29

thyssenkrupp Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach dem Kapitalmarkttag von Steel Europe mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Buy" belassen. Damit hätten die Essener seit langer Zeit wieder einen detaillierten Einblick in ihr Stahlgeschäft gegeben, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Sparte sei im massiven Umbruch. Daraus resultierten immense Impulse über die Protektionsmaßnahmen der europäischen Politik hinaus. Er sieht das Stahlgeschäft daher als größten Kurstreiber für die Thyssenkrupp-Aktie./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14,68 € 		Abst. Kursziel*:
22,66%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,16%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:39 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
23.09.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
04.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 14,70 -4,14% thyssenkrupp AG

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11:20 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:20 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:19 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:17 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:14 Nestlé Neutral UBS AG
11:13 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:12 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:11 TotalEnergies Buy UBS AG
11:10 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 AB InBev Buy UBS AG
11:08 Hennes & Mauritz AB Neutral UBS AG
11:08 Porsche vz. Buy UBS AG
10:58 AB InBev Outperform Bernstein Research
10:58 Ferrari Outperform Bernstein Research
10:57 TRATON Market-Perform Bernstein Research
10:57 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
10:56 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
10:52 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:51 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
10:48 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
10:48 Roche Hold Deutsche Bank AG
10:48 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:47 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:47 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:46 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
10:45 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:39 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10:34 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
10:33 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
10:32 Bayer Buy Deutsche Bank AG
10:30 Siemens Buy UBS AG
10:30 Vossloh Hold Warburg Research
10:30 flatexDEGIRO Buy UBS AG
10:16 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:16 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:14 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
10:09 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:08 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
09:41 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
09:41 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
09:41 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:41 BMW Buy Deutsche Bank AG
09:03 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
09:02 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
09:01 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
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