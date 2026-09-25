thyssenkrupp Aktie
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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach den 65-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sollte der Kapitalmarkttag für das Stahlgeschäft am 28. September der nächste Treiber werden, schrieb Tommaso Castello am Freitag. Die Veranstaltung sollte mehr Einblick in den Weg in die Eigenständigkeit geben. Der Konglomeratsabschlag auf die Thyssenkrupp-Aktie könnte weiter sinken./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
13,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,35 €
|
Abst. Kursziel*:
-15,34%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,56%
|
Analyst Name::
Tommaso Castello
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
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|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
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|Deutsche Bank AG
|21.08.26
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|DZ BANK
|14.08.26
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|Deutsche Bank AG
|17:34
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|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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