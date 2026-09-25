NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach den 65-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sollte der Kapitalmarkttag für das Stahlgeschäft am 28. September der nächste Treiber werden, schrieb Tommaso Castello am Freitag. Die Veranstaltung sollte mehr Einblick in den Weg in die Eigenständigkeit geben. Der Konglomeratsabschlag auf die Thyssenkrupp-Aktie könnte weiter sinken./rob/gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.