thyssenkrupp Aktie
|13,87EUR
|0,42EUR
|3,12%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,80 auf 15,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an den Quartalsbericht der Essener an. In der Frage-Antwort-Runde habe das Management eine Abspaltung von Steel Europe vergleichbar mit TKMS und Accelis signalisiert. Es mache sich Hoffnung breit, dass sie auf dem Kapitalmarkttag der Stahlsparte im September angekündigt werde./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
15,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
13,83 €
|
Abst. Kursziel*:
8,46%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
13,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:28
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.08.26
|XETRA-Handel MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.08.26
|ROUNDUP 2: Thyssenkrupp verbessert Ergebnisse - Treibt Umbau voran (dpa-AFX)
|
13.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
13.08.26
|ROUNDUP/Trotz Niedrigwassers: Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen (dpa-AFX)
|
13.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp auf Hoch seit 2018 - TKMS stark, Konzernumbau (dpa-AFX)
|
13.08.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
13.08.26
|Trotz Niedrigwasser: Thyssenkrupp hält Produktion am Laufen (dpa-AFX)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|17.06.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|13,87
|3,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|pbb Buy
|Warburg Research
|08:48
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:48
|grenke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:33
|SFC Energy Buy
|Warburg Research
|08:32
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|08:31
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|adidas Neutral
|UBS AG
|08:01
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|07:48
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:47
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:52
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|13.08.26
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Cisco Buy
|UBS AG
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13.08.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.