thyssenkrupp Aktie

13,87EUR 0,42EUR 3,12%
thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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14.08.2026 09:17:14

thyssenkrupp Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 12,80 auf 15,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Dominic O'Kane passte seine Schätzungen am Donnerstagabend an den Quartalsbericht der Essener an. In der Frage-Antwort-Runde habe das Management eine Abspaltung von Steel Europe vergleichbar mit TKMS und Accelis signalisiert. Es mache sich Hoffnung breit, dass sie auf dem Kapitalmarkttag der Stahlsparte im September angekündigt werde./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 21:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Neutral
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
13,83 € 		Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
13,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,19%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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09:17 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 13,87 3,12% thyssenkrupp AG

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09:53 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
09:52 Mercedes-Benz Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:51 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
09:24 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:24 Vestas Wind Systems A-S Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:23 PNE Buy Warburg Research
09:23 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:21 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
09:20 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
09:17 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:04 pbb Buy Warburg Research
08:48 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
08:48 grenke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:33 SFC Energy Buy Warburg Research
08:32 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
08:31 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 adidas Neutral UBS AG
08:01 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:54 HelloFresh Neutral UBS AG
07:48 SCHOTT Pharma Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 MLP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:47 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
07:19 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:10 Ströer Market-Perform Bernstein Research
07:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
06:52 HelloFresh Underweight Barclays Capital
13.08.26 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
13.08.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Österreichische Post accumulate Erste Group Bank
13.08.26 grenke Kaufen DZ BANK
13.08.26 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
13.08.26 RWE Kaufen DZ BANK
13.08.26 Cisco Halten DZ BANK
13.08.26 Sixt Kaufen DZ BANK
13.08.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
13.08.26 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
13.08.26 Cisco Buy UBS AG
13.08.26 K+S Kaufen DZ BANK
13.08.26 Brenntag Halten DZ BANK
13.08.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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