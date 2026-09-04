thyssenkrupp Aktie
|14,65EUR
|0,34EUR
|2,38%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte. Bei Thyssenkrupp gab er in einem separaten Kommentar auch einen Ausblick auf den anstehenden Kapitalmarkttag./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14,52 €
|
Abst. Kursziel*:
24,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
|
03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
|
03.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
02.09.26
|MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|thyssenkrupp Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.06.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|14,55
|1,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:10
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|08:52
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|08:48
|Vodafone Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|08:40
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|Salzgitter Buy
|Deutsche Bank AG
|08:40
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|07:38
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:29
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:03
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:47
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:27
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Broadcom Buy
|UBS AG
|03.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|LEGRAND Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.09.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.