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Index im Blick 04.09.2026 15:58:44

MDAX aktuell: MDAX im Aufwind

MDAX aktuell: MDAX im Aufwind

Der MDAX gewinnt am fünften Tag der Woche an Fahrt.

Um 15:41 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,60 Prozent auf 32 452,07 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 354,747 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,288 Prozent stärker bei 32 349,86 Punkten, nach 32 257,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 32 337,72 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 32 533,95 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1,39 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32 559,91 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 32 801,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der MDAX 29 792,44 Punkte auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,75 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26 803,25 Zähler.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,69 Prozent auf 73,50 EUR), thyssenkrupp (+ 5,95 Prozent auf 15,13 EUR), Salzgitter (+ 5,08 Prozent auf 59,95 EUR), KION GROUP (+ 4,91 Prozent auf 45,71 EUR) und Siltronic (+ 4,53 Prozent auf 78,50 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil flatexDEGIRO (-4,43 Prozent auf 35,80 EUR), Nemetschek SE (-3,94 Prozent auf 64,60 EUR), WACKER CHEMIE (-2,58 Prozent auf 92,35 EUR), LANXESS (-1,84 Prozent auf 15,51 EUR) und Bechtle (-1,68 Prozent auf 36,34 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1 950 834 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40,485 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Bechtle AG 36,46 -1,25% Bechtle AG
flatexDEGIRO AG 35,94 -4,11% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,44 0,16% freenet AG
KION GROUP AG 45,15 3,86% KION GROUP AG
LANXESS AG 15,43 -1,66% LANXESS AG
Nemetschek SE 63,45 -6,48% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,02 0,59% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,31 -1,34% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 60,15 5,71% Salzgitter
Siltronic AG 78,25 3,71% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 72,65 5,60% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 15,12 5,63% thyssenkrupp AG
TUI AG 6,88 0,50% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 91,90 -2,70% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 355,32 0,30%

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