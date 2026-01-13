MDAX aktuell: MDAX verliert schlussendlich

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 32 234,37 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 379,790 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,195 Prozent auf 32 383,56 Punkte an der Kurstafel, nach 32 320,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 32 383,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 035,89 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 959,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 30 447,59 Punkte. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 13.01.2025, mit 25 042,10 Punkten bewertet.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Aurubis (+ 4,27 Prozent auf 141,50 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,62 Prozent auf 72,95 EUR), FUCHS SE VZ (+ 3,60 Prozent auf 39,70 EUR), Delivery Hero (+ 2,94 Prozent auf 25,25 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,86 Prozent auf 95,40 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Fraport (-3,93 Prozent auf 70,80 EUR), freenet (-3,19 Prozent auf 28,54 EUR), Nemetschek SE (-2,66 Prozent auf 89,80 EUR), DWS Group GmbH (-2,37 Prozent auf 57,55 EUR) und PUMA SE (-2,35 Prozent auf 22,82 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 4 144 145 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,148 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Im MDAX hat die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Evonik-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,50 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at