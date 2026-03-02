WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|Kursentwicklung
|
02.03.2026 15:58:52
MDAX aktuell: So performt der MDAX nachmittags
Um 15:42 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 1,88 Prozent auf 30 967,14 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 376,150 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 2,35 Prozent auf 30 818,56 Punkte an der Kurstafel, nach 31 560,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 036,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 643,28 Zählern.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Der MDAX stand vor einem Monat, am 02.02.2026, bei 31 512,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, stand der MDAX noch bei 29 523,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der MDAX auf 28 298,44 Punkte taxiert.
Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,041 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 30 597,95 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit HENSOLDT (+ 4,57 Prozent auf 77,80 EUR), AIXTRON SE (+ 3,22 Prozent auf 28,49 EUR), RENK (+ 3,20 Prozent auf 58,75 EUR), K+S (+ 1,33 Prozent auf 15,19 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,04 Prozent auf 31,14 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen TUI (-8,96 Prozent auf 7,36 EUR), WACKER CHEMIE (-6,31 Prozent auf 75,70 EUR), LANXESS (-5,07 Prozent auf 18,15 EUR), PUMA SE (-4,67 Prozent auf 22,65 EUR) und Lufthansa (-4,67 Prozent auf 8,66 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 8 513 948 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,971 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,31 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
