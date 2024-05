MDAX-Handel aktuell: MDAX-Anleger greifen zu

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag legt der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,45 Prozent auf 26 827,97 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 240,965 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,001 Prozent höher bei 26 709,25 Punkten in den Freitagshandel, nach 26 708,90 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 26 892,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26 709,25 Punkten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 1,98 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 10.04.2024, notierte der MDAX bei 26 939,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 728,84 Punkten. Der MDAX lag noch vor einem Jahr, am 10.05.2023, bei 27 365,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 0,039 Prozent nach unten. Bei 27 286,23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 25 075,79 Zähler.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 5,03 Prozent auf 40,73 EUR), SMA Solar (+ 3,07 Prozent auf 48,34 EUR), Delivery Hero (+ 2,40 Prozent auf 25,13 EUR), KION GROUP (+ 2,07 Prozent auf 45,89 EUR) und K+S (+ 1,85 Prozent auf 14,01 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Stabilus SE (-5,82 Prozent auf 56,60 EUR), LANXESS (-3,40 Prozent auf 26,97 EUR), CTS Eventim (-1,79 Prozent auf 82,20 EUR), PUMA SE (-1,68 Prozent auf 51,62 EUR) und Jungheinrich (-1,67 Prozent auf 35,24 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 215 065 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,740 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,36 zu Buche schlagen. Mit 16,61 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

