IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|MDAX-Performance im Blick
|
30.04.2026 12:26:52
MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen
Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,86 Prozent auf 30 269,65 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 358,240 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,795 Prozent auf 29 772,14 Punkte an der Kurstafel, nach 30 010,78 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29 710,29 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 270,28 Zählern.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der MDAX bereits um 0,324 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der MDAX einen Wert von 27 800,49 Punkten auf. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, den Stand von 31 164,44 Punkten. Der MDAX wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, einen Wert von 28 737,65 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,29 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Delivery Hero (+ 5,46 Prozent auf 20,18 EUR), PUMA SE (+ 4,42 Prozent auf 25,77 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,97 Prozent auf 49,80 EUR), thyssenkrupp (+ 3,83 Prozent auf 9,98 EUR) und DEUTZ (+ 2,90 Prozent auf 9,75 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil RTL (-15,17 Prozent auf 32,15 EUR), FUCHS SE VZ (-3,24 Prozent auf 40,06 EUR), RATIONAL (-2,27 Prozent auf 625,00 EUR), IONOS (-1,96 Prozent auf 26,04 EUR) und flatexDEGIRO (-0,95 Prozent auf 31,28 EUR).
MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 591 527 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,025 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
MDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,19 erwartet. Mit 7,63 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Weitere Links:
