IONOS Aktie
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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
10.08.2026 15:31:29
IONOS Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Ionos von 34,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger hob am Montag die im ersten Halbjahr starke Dynamik des Web-Hosting-Anbieters bei der Kundenentwicklung hervor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Kaufen
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
32,00 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
31,84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu IONOS
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16:32
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Ionos auf 42 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
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