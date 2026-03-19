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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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19.03.2026 09:59:37

IONOS Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Neutral" belassen. Das Umsatzwachstum des Anbieters von Internetdiensten habe sich erneut abgeschwächt, schrieb Dhruva Kusa Shah in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die kurzfristigen Trends dürften Investoren nicht gerade zuversichtlich stimmen, nicht zuletzt mit Blick auf Konkurrenz durch Künstliche Intelligenz./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Neutral
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
24,05 € 		Abst. Kursziel*:
16,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,69%
Analyst Name::
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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