IONOS Aktie

23,90EUR -1,90EUR -7,36%
IONOS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

10.02.2026 08:11:44

IONOS Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien des Webhosters von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die KI-Sorgen dürften sich kurzfristig nicht zerstreuen lassen, schrieb Dhruva Kusa Shah am Montagnachmittag. Vermutlich nicht vor dem zweiten Quartal dürften die Geschäftstrends die Anleger wieder etwas ermutigen. Die Wachstumsbeschleunigung sei entscheidend für den Kursverlauf./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Neutral
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
25,55 € 		Abst. Kursziel*:
9,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,15%
Analyst Name::
Dhruva Kusa Shah 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

