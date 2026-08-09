NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Umsatz des Internet-Dienstleisters liege um zwei Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Toby Ogg in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartung hingegen verfehlt./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:25 / BST



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