MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt zum Handelsende

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 1,15 Prozent fester bei 26 120,64 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 247,440 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,426 Prozent auf 25 934,79 Punkte an der Kurstafel, nach 25 824,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 872,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 123,79 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,656 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 01.02.2024, den Wert von 25 902,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, lag der MDAX noch bei 26 492,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der MDAX noch bei 28 579,27 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,67 Prozent zurück. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27 272,39 Punkten. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Jungheinrich (+ 8,25 Prozent auf 31,24 EUR), Nordex (+ 7,93 Prozent auf 11,36 EUR), SMA Solar (+ 6,90 Prozent auf 58,85 EUR), AIXTRON SE (+ 6,07 Prozent auf 27,24 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 3,96 Prozent auf 105,05 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-7,04 Prozent auf 130,00 EUR), Fraport (-1,60 Prozent auf 50,58 EUR), PUMA SE (-1,46 Prozent auf 41,85 EUR), HelloFresh (-1,33 Prozent auf 12,64 EUR) und Gerresheimer (-1,20 Prozent auf 107,10 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3 953 393 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 16,720 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at