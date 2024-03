MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX aktuell

Am Dienstag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,12 Prozent schwächer bei 26 104,41 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 243,867 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,005 Prozent fester bei 26 137,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 26 136,35 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 150,65 Punkte, das Tagestief hingegen 26 020,76 Zähler.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Der MDAX lag noch vor einem Monat, am 19.02.2024, bei 26 014,17 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 19.12.2023, bei 27 156,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der MDAX 26 446,93 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 2,73 Prozent zurück. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 25 075,79 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 3,20 Prozent auf 25,30 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,46 Prozent auf 35,76 EUR), Talanx (+ 2,02 Prozent auf 70,75 EUR), Evonik (+ 1,94 Prozent auf 17,35 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,87 Prozent auf 4,91 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Fraport (-4,36 Prozent auf 49,33 EUR), HelloFresh (-2,90 Prozent auf 6,69 EUR), Scout24 (-2,49 Prozent auf 67,32 EUR), GEA (-2,32 Prozent auf 37,87 EUR) und PUMA SE (-2,06 Prozent auf 39,98 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2 503 384 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 18,244 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,93 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at