MDAX-Papier K+S-Aktie: So viel hätten Anleger an einem K+S-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie gebracht.

Am 16.01.2014 wurden K+S-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die K+S-Anteile bei 25,84 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die K+S-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,871 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des K+S-Papiers auf 13,25 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,27 EUR wert. Damit wäre die Investition 48,73 Prozent weniger wert.

Der Börsenwert von K+S belief sich zuletzt auf 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at