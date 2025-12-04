MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in RATIONAL-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der RATIONAL-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das RATIONAL-Papier 625,00 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die RATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,600 RATIONAL-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (614,50 EUR), wäre die Investition nun 983,20 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 1,68 Prozent gleich.

RATIONAL war somit zuletzt am Markt 7,06 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der RATIONAL-Papiere an der Börse XETRA war der 03.03.2000. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines RATIONAL-Anteils auf 35,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at