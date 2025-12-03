RATIONAL Aktie
|614,00EUR
|-9,00EUR
|-1,44%
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 834 auf 848 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Overweight
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
848,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
613,00 €
|
Abst. Kursziel*:
38,34%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
614,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,11%
|
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
|
KGV*:
-
