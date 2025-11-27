RATIONAL Aktie

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

Performance im Blick 27.11.2025 10:03:20

MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in RATIONAL eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

RATIONAL-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das RATIONAL-Papier bei 881,50 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,113 RATIONAL-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 26.11.2025 71,07 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 626,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 28,93 Prozent eingebüßt.

RATIONAL markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,18 Mrd. Euro. Am 03.03.2000 wurden RATIONAL-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des RATIONAL-Papiers lag beim Börsengang bei 35,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: RATIONAL

