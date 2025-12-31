MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen WACKER CHEMIE-Investment verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die WACKER CHEMIE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das WACKER CHEMIE-Papier an diesem Tag bei 77,52 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 128,999 WACKER CHEMIE-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 946,08 EUR, da sich der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers am 30.12.2025 auf 69,35 EUR belief. Die Abnahme von 10 000 EUR zu 8 946,08 EUR entspricht einer negativen Performance von 10,54 Prozent.

Der Börsenwert von WACKER CHEMIE belief sich zuletzt auf 3,40 Mrd. Euro. Die WACKER CHEMIE-Aktie ging am 10.04.2006 an die Börse XETRA. Die WACKER CHEMIE-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 90,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at