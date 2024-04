MDAX-Titel Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Scout24-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Scout24-Anteile bei 55,52 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Scout24-Aktie investierten, hätten nun 18,012 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.04.2024 1 221,18 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 67,80 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 22,12 Prozent.

Scout24 wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,92 Mrd. Euro gelistet. Scout24-Anteile wurde am 01.10.2015 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Scout24-Papiers belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at