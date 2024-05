MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Gerresheimer von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Gerresheimer-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde das Gerresheimer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Gerresheimer-Aktie bei 47,79 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 20,927 Gerresheimer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.05.2024 auf 102,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 136,65 EUR wert. Mit einer Performance von +113,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 3,49 Mrd. Euro. Das Gerresheimer-Papier wurde am 11.06.2007 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Gerresheimer-Aktie lag beim Börsengang bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at