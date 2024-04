MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in K+S von vor 10 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in K+S eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden K+S-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 23,22 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,308 K+S-Anteilen. Die gehaltenen K+S-Aktien wären am 08.04.2024 62,42 EUR wert, da der Schlussstand 14,49 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 37,58 Prozent.

K+S erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,62 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at