Hochrechnung 13.11.2025 10:04:25

MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lufthansa gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lufthansa-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,57 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 523,030 Lufthansa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lufthansa-Aktie auf 7,86 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 964,92 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19,65 Prozent angezogen.

Lufthansa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 9,28 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

