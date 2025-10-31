Lufthansa Aktie
|7,57EUR
|0,17EUR
|2,35%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
31.10.2025 10:41:59
Lufthansa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Die Quartalszahlen und der Ausblick der Fluggesellschaft seien "gut genug" ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
7,70 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7,46 €
|
Abst. Kursziel*:
3,24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
7,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
|
Analyst Name::
Jaime Rowbotham
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
