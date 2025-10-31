FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Die Quartalszahlen und der Ausblick der Fluggesellschaft seien "gut genug" ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih



Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET





