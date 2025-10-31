Lufthansa Aktie

7,57EUR 0,17EUR 2,35%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

31.10.2025 10:41:59

Lufthansa Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Lufthansa auf "Hold" mit einem Kursziel von 7,70 Euro belassen. Die Quartalszahlen und der Ausblick der Fluggesellschaft seien "gut genug" ausgefallen, schrieb Jaime Rowbotham in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
7,70 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
7,46 € 		Abst. Kursziel*:
3,24%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
7,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
Analyst Name::
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

