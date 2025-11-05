Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

05.11.2025 07:12:25

Lufthansa Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Alex Irving beschäftigte sich am Dienstagabend mit den Perspektiven der Fluggesellschaft bei ihrer eigenen Neuorientierung. Die Umsetzung sei eine Vorstufe dafür, wieder für Vertrauen in die langfristigen Ziele zu sorgen. Erste Fortschritte seien zu beobachten. Steigende Kosten und sinkende Erträge pro Sitzplatzkilometer zeigten aber, dass das Ziel noch nicht erreicht sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7,78 € 		Abst. Kursziel*:
-3,62%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,60%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

