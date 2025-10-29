MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurde die WACKER CHEMIE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 85,32 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 117,206 WACKER CHEMIE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 68,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 981,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,18 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 wurden WACKER CHEMIE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at