WACKER CHEMIE Aktie

WACKER CHEMIE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
WACKER CHEMIE-Anlage unter der Lupe 29.10.2025 10:04:44

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in WACKER CHEMIE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde die WACKER CHEMIE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 85,32 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 117,206 WACKER CHEMIE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 68,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 981,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,18 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 wurden WACKER CHEMIE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers auf 90,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: WACKER Chemie

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten