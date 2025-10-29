WACKER CHEMIE Aktie
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881
|WACKER CHEMIE-Anlage unter der Lupe
|
29.10.2025 10:04:44
MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde die WACKER CHEMIE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 85,32 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 117,206 WACKER CHEMIE-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 68,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 981,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 20,18 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte WACKER CHEMIE einen Börsenwert von 3,38 Mrd. Euro. Am 10.04.2006 wurden WACKER CHEMIE-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines WACKER CHEMIE-Papiers auf 90,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AGmehr Nachrichten
|
30.10.25
|ROUNDUP: Wacker Chemie vorsichtiger für 2025 - Sparprogramm soll ab 2026 helfen (dpa-AFX)
|
30.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.10.25
|Wacker Chemie mit 3Q-Verlust - sieht auch im Gesamtjahr Verlust (Dow Jones)
|
29.10.25
|WACKER CHEMIE-Aktie steigt: Personalabbau geplant (Dow Jones)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
29.10.25