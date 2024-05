Merck-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Der Spezialchemie- und Pharmakonzern dürfte verhaltene Resultate präsentieren, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weitaus wichtiger aber seien die Kommentare des Managements zur erwarteten Erholung in den Geschäftsbereichen Life Science und Electronics.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Merck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Merck-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 153,20 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 14,23 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 36 983 Merck-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2024 gewann die Aktie 7,9 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2024 wird Merck voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

