Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
17.03.2026 22:34:14
Microsoft reshuffles AI team to catch up on Copilot and model building
Software giant changes AI scientist Mustafa Suleyman’s role to focus on model researchWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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