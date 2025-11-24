Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
24.11.2025 13:19:00
Milliardenklage wegen iCloud in UK: Apple-Anwälte versuchen es mit einem Kniff
Apple soll britische Konsumenten wegen der iCloud-Bepreisung entschädigen. Wäre da nicht ein Prozessfinanzierer: Gegen den geht der Konzern nun vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.mehr Nachrichten
|
21.11.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
20.11.25
|Apple will need to move on from the Tim Cook gravy train (Financial Times)
|
20.11.25