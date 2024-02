Minuszeichen in Europa: STOXX 50 startet in der Verlustzone

Der STOXX 50 verliert am Dienstagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Dienstag steht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,13 Prozent im Minus bei 4 223,54 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,023 Prozent fester bei 4 230,16 Punkten in den Handel, nach 4 229,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 4 211,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 230,16 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, notierte der STOXX 50 bei 4 095,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 894,04 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 13.02.2023, bei 3 934,03 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,22 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 250,97 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell AstraZeneca (+ 1,05 Prozent auf 96,01 GBP), GSK (+ 0,85 Prozent auf 16,40 GBP), BASF (+ 0,77 Prozent auf 45,17 EUR), HSBC (+ 0,75 Prozent auf 6,08 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,65 Prozent auf 435,10 CHF). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen SAP SE (-1,68 Prozent auf 164,94 EUR), Siemens (-0,78 Prozent auf 163,86 EUR), RELX (-0,54 Prozent auf 33,17 GBP), Richemont (-0,41 Prozent auf 134,60 CHF) und UBS (-0,33 Prozent auf 24,42 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 263 505 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 497,493 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,13 erwartet. Im Index bietet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,33 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at