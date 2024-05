Minuszeichen in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich

Der DAX beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 18 723,63 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,840 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,034 Prozent leichter bei 18 735,84 Punkten, nach 18 742,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18 748,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 629,03 Punkten verzeichnete.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 17 930,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, wies der DAX einen Stand von 16 945,48 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Wert von 15 913,82 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 11,65 Prozent zu. 18 845,86 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 4,51 Prozent auf 289,50 EUR), Commerzbank (+ 3,21 Prozent auf 14,33 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,61 Prozent auf 121,85 EUR), Merck (+ 2,46 Prozent auf 158,30 EUR) und Porsche (+ 1,71 Prozent auf 85,44 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Brenntag SE (-8,22 Prozent auf 71,44 EUR), Rheinmetall (-3,56 Prozent auf 516,01 EUR), Hannover Rück (-3,53 Prozent auf 227,00 EUR), Siemens (-1,46 Prozent auf 185,24 EUR) und Deutsche Börse (-1,45 Prozent auf 180,25 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 147 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205,502 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at