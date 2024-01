Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel mit Verlusten

Der LUS-DAX gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,33 Prozent leichter bei 16 856,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 16 911,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 16 841,50 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, den Wert von 16 706,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.10.2023, lag der LUS-DAX bei 14 691,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.01.2023, stand der LUS-DAX bei 15 163,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 0,669 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 16 964,50 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 8,48 Prozent auf 327,50 EUR), Merck (+ 4,93 Prozent auf 154,35 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,40 Prozent auf 52,10 EUR), Brenntag SE (+ 1,24 Prozent auf 80,18 EUR) und Fresenius SE (+ 1,20 Prozent auf 26,92 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-1,80 Prozent auf 34,02 EUR), Bayer (-1,79 Prozent auf 32,04 EUR), Deutsche Telekom (-1,55 Prozent auf 22,89 EUR), Siemens Energy (-1,52 Prozent auf 13,28 EUR) und Zalando (-1,24 Prozent auf 18,25 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 883 610 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 188,041 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

