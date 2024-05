Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstag.

Um 09:27 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,05 Prozent tiefer bei 18 427,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 18 437,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 341,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, wies der LUS-DAX 17 899,00 Punkte auf. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 29.02.2024, mit 17 734,00 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 30.05.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 15 922,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 10,05 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Continental (+ 1,22 Prozent auf 61,34 EUR), adidas (+ 1,19 Prozent auf 229,80 EUR), Porsche (+ 1,12 Prozent auf 74,24 EUR), Beiersdorf (+ 0,94 Prozent auf 144,95 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,72 Prozent auf 28,10 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-6,17 Prozent auf 113,35 EUR), SAP SE (-3,37 Prozent auf 169,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,83 Prozent auf 38,11 EUR), Sartorius vz (-0,70 Prozent auf 240,10 EUR) und Covestro (-0,68 Prozent auf 48,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 227 857 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,856 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at