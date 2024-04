Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus

Der LUS-DAX gibt am dritten Tag der Woche nach.

Um 15:57 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 18 043,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 17 974,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 18 238,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 17 765,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 10.01.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 16 723,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 645,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,76 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 18 633,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 1,48 Prozent auf 14,82 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,95 Prozent auf 22,42 EUR), Siemens Energy (+ 0,90 Prozent auf 17,98 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,89 Prozent auf 417,30 EUR) und Hannover Rück (+ 0,82 Prozent auf 233,30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Sartorius vz (-3,55 Prozent auf 339,50 EUR), MTU Aero Engines (-2,47 Prozent auf 213,30 EUR), Merck (-2,38 Prozent auf 150,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,12 Prozent auf 24,93 EUR) und BMW (-2,06 Prozent auf 111,50 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 980 735 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 206,856 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,23 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at