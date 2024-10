Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab

Wenig verändert zeigt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag.

Am Mittwoch tendiert der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,14 Prozent leichter bei 19 401,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 375,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 472,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2024, stand der LUS-DAX noch bei 18 864,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2024, wurde der LUS-DAX mit 18 547,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 23.10.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 14 775,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 15,87 Prozent. Bei 19 678,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 4,55 Prozent auf 31,03 EUR), Daimler Truck (+ 1,28 Prozent auf 37,94 EUR), EON SE (+ 1,06 Prozent auf 12,92 EUR), Porsche Automobil vz (+ 0,90 Prozent auf 40,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,90 Prozent auf 92,14 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Deutsche Bank (-2,78 Prozent auf 15,86 EUR), Deutsche Börse (-1,66 Prozent auf 213,50 EUR), Sartorius vz (-1,33 Prozent auf 251,60 EUR), Merck (-1,02 Prozent auf 160,25 EUR) und Beiersdorf (-1,01 Prozent auf 126,80 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5 958 019 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 242,318 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at