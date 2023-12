Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels im Minus

Der MDAX verliert heute nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,66 Prozent tiefer bei 26 954,39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 254,911 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 983,15 Zählern und damit 0,555 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (27 133,80 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 26 983,15 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 877,48 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der MDAX 26 283,89 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 18.09.2023, notierte der MDAX bei 26 915,10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.12.2022, den Stand von 24 963,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 5,81 Prozent zu. Bei 29 815,39 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 23 626,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,67 Prozent auf 99,88 EUR), SMA Solar (+ 1,64 Prozent auf 58,95 EUR), K+S (+ 1,50) Prozent auf 14,21 EUR), HENSOLDT (+ 0,59 Prozent auf 23,98 EUR) und TeamViewer (+ 0,18 Prozent auf 13,82 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Gerresheimer (-2,80 Prozent auf 90,40 EUR), HelloFresh (-2,09 Prozent auf 14,54 EUR), Vitesco Technologies (-1,85 Prozent auf 90,35 EUR), Delivery Hero (-1,80 Prozent auf 29,98 EUR) und KION GROUP (-1,75 Prozent auf 38,07 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Telefonica Deutschland-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 701 088 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 17,198 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,34 erwartet. Mit 9,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at