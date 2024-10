Minuszeichen in Paris: CAC 40 liegt letztendlich im Minus

Am Dienstag notierte der CAC 40 via Euronext schlussendlich 0,81 Prozent tiefer bei 7 574,07 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,405 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,163 Prozent auf 7 623,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7 635,75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7 547,12 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7 654,58 Punkten verzeichnete.

CAC 40 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, bei 7 630,95 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 01.07.2024, bei 7 561,13 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der CAC 40-Kurs bei 7 135,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,574 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 029,91 Zählern.

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 516 241 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 351,380 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,30 zu Buche schlagen. Die Stellantis-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at