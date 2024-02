Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert am Donnerstagnachmittag

Wenig Veränderung ist am vierten Tag der Woche in Wien zu beobachten.

Um 15:43 Uhr fällt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent auf 1 702,39 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,012 Prozent leichter bei 1 702,58 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1 702,78 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 692,17 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 1 705,80 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1,52 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 08.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 721,67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.11.2023, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 588,48 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.02.2023, lag der ATX Prime-Kurs bei 1 725,83 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,679 Prozent. Bei 1 750,09 Punkten verzeichnete der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. 1 664,49 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind aktuell Semperit (+ 2,73 Prozent auf 13,56 EUR), PORR (+ 1,91 Prozent auf 12,82 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,64 Prozent auf 6,19 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,51 Prozent auf 21,56 EUR) und voestalpine (+ 1,47 Prozent auf 26,28 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Polytec (-3,21 Prozent auf 3,62 EUR), Palfinger (-2,86 Prozent auf 23,80 EUR), Marinomed Biotech (-2,35 Prozent auf 24,90 EUR), Verbund (-1,70 Prozent auf 69,45 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-1,06 Prozent auf 41,95 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 257 273 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 24,806 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Kapsch TrafficCom-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,21 zu Buche schlagen. Die Semperit-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,28 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

