Eni Aktie
|15,93EUR
|0,18EUR
|1,13%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Eni sei einer der stärksten Energiewerte des laufenden Jahres, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Damit werde die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Italiener honoriert. Das Wachstumsprofil gehöre zu den attraktivsten der Branche. Stone ist auch sehr optimistisch, was die Investitionen von Eni angeht. In Verbindung mit dem Umbau des Chemiebereichs dürften die Renditen enorm angetrieben werden. Damit sei der Weg geebnet für eine anhaltende Neubewertung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
18,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15,73 €
|
Abst. Kursziel*:
14,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
15,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
|
Analyst Name::
Joshua Stone
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.mehr Nachrichten
|
25.11.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus (finanzen.at)
|
25.11.25
|Gewinne in Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
25.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.11.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
24.11.25
|Starker Wochentag in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
24.11.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
24.11.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.11.25
|Börse Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Start steigen (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.mehr Analysen
|07:38
|Eni Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Eni Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Eni Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.25
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|24.10.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Eni Neutral
|UBS AG
|24.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.09.25
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|15,93
|1,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:12
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|08:11
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:05
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07:48
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:48
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:43
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:41
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Eni Buy
|UBS AG
|07:36
|Shell Neutral
|UBS AG
|07:24
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:18
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:34
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:16
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Air Liquide Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Boeing Buy
|UBS AG
|25.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research