Eni Aktie

15,93EUR 0,18EUR 1,13%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476

26.11.2025 07:38:07

Eni Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Eni von 15,50 auf 18 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Eni sei einer der stärksten Energiewerte des laufenden Jahres, schrieb Joshua Stone in einer Studie vom Dienstagnachmittag. Damit werde die erfolgreiche Umsetzung der Strategie der Italiener honoriert. Das Wachstumsprofil gehöre zu den attraktivsten der Branche. Stone ist auch sehr optimistisch, was die Investitionen von Eni angeht. In Verbindung mit dem Umbau des Chemiebereichs dürften die Renditen enorm angetrieben werden. Damit sei der Weg geebnet für eine anhaltende Neubewertung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 16:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15,73 € 		Abst. Kursziel*:
14,42%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
15,93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,02%
Analyst Name::
Joshua Stone 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:38 Eni Buy UBS AG
28.10.25 Eni Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.10.25 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 Eni Overweight Barclays Capital
24.10.25 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
